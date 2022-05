Caso Alpini | Elena Donazzan Fdi | Se mi fischiano sono contenta - E Sonia Alvisi Pd si dimette | Io fraintesa

CostanzoDV : Sì è dovuta dimettere per aver detto 7na cosa scontata! #Alpini #PD #cosedapd - vanzo_alberto : @DomaniGiornale @stanzaselvaggia Io se fossi il signore ritratto con la tromba, che è stato preso a caso dal giorna… - MaurizioTorchi2 : RT @dgiumanini: Dedicato alle frustrate donne della sinistra che ci hanno accusato 'Una cosa montata...': Mauro Corona smonta le accuse a… - zazoomblog : Dopo il comunicato sul caso delle molestie degli Alpini si è dimessa la coordinatrice della Conferenza delle donne… - Claudio29032 : RT @DomaniGiornale: Nel raduno degli #Alpini a #LAquila, nel 2015, il copione è stato simile a quello raccontato in questi giorni riguardo… -

L'assessora alle Pari opportunità della Regione Veneto ha difeso pubblicamente le 'Penne nere. Intanto lascia l'incarico di coordinatrice delle donne di Rimini la consigliera regionale dem per la ......denunce e le posizioni di Guerini e Bonetti Sulla vicenda riguardo al raduno deglia Rimini, oltre 200 donne hanno segnalato alle autorità competenti di aver subito delle molestie . Sul...L'assessora alle Pari opportunità della Regione Veneto ha difeso pubblicamente le "Penne nere. Intanto lascia l'incarico di coordinatrice delle donne di Rimini la consigliera regionale dem per la Pari ...Intanto, in occasione della prossima adunata di Udine, l’opinione pubblica si divide tra chi vorrebbe sospendere del tutto questi raduni – la petizione lanciata online per chiedere di annullare gli ev ...