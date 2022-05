Zeman: «Roma in finale di una coppa di basso livello. Mourinho…» (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Zdenek Zeman che oggi compie 75 anni: «L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, molto meglio di Mourinho» Intervenuto ai microfoni di Un giorno da Pecora su Radio Rai 1 per i suoi 75 anni, Zdenek Zeman ha parlato di Roma, Conference League e sulla finale di coppa Italia. Le sue parole. MOURINHO – «Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno del livello di quella coppa, che è molto basso. L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, a me piace molto, più di Mourinho». coppa ITALIA – «La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione è troppa difesa. Il gol di Vlahovic è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Zdenekche oggi compie 75 anni: «L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, molto meglio di Mourinho» Intervenuto ai microfoni di Un giorno da Pecora su Radio Rai 1 per i suoi 75 anni, Zdenekha parlato di, Conference League e sulladiItalia. Le sue parole. MOURINHO – «Mourinho ha portato laindi Conference League? È un segno deldi quella, che è molto. L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, a me piace molto, più di Mourinho».ITALIA – «La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione è troppa difesa. Il gol di Vlahovic è ...

