Advertising

glooit : Vrenna, il Crotone ripartirà più forte di prima leggi su Gloo - wesud_news : Crotone, Gianni Vrenna: “Una stagione iniziata male e finita peggio. Rammaricato per la mancata salvezza” - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@FcCrotoneOff, il presidente #Vrenna ha annunciato la fine dell'era #Ursino, storico Direttore Sportivo del club https://t… - zazoomblog : Crotone Vrenna: 'Finita l'era Ursino. Contestazione sì ma no alla violenza i tifosi ci sono mancati'… - TUTTOB1 : Crotone, il pres. Vrenna: 'Stagione iniziata male e finita peggio. Chiusa l'era Ursino, ripartiremo più forte di pr… -

"Ripartiremo più forti di prima". Così il presidente delGianniha spiegato - dopo un lungo silenzio stampa - le sue intenzioni dopo la retrocessione in Serie C. Un messaggio che arriva a rassicurare la piazza ma che annuncia anche un ..., getty images tutte le notizie diursinoLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type"..."Ripartiremo più forti di prima". Così il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha spiegato - dopo un lungo silenzio stampa - le sue intenzioni dopo la retrocessione in Serie C. (ANSA) ...La società calabrese non è riuscita a conquistare la salvezza ed è retrocessa in serie C. Dopo 27 anni lascia il direttore sportivo Peppe Ursino e va via anche l'allenatore Francesco Modesto, attaccat ...