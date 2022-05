VIDEO – Striscione contro De Laurnentiis a Castel Volturno | “Presidente cialtrone”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 maggio 2022) Altre polemiche da parte dei tifosi del Napoli nei confronti della società. Dopo lorivolto verso l’allenatore Luciano Spalletti, adesso è il turno delAurelio De Laurentiis. “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio, la nostra vessazione è avere un!” Queste le parole che recita loappeso dai tifosi della Curva B per le strade di, dove ha sede il Konami Training Center, centro sportivo del Napoli. Napoli, Aurelio De Laurentiis (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Ildel Napoli è stato spesso accusato, da una parte di tifosi, di aver messo davanti a tutto i conti societari, rispetto magari ai risultati sportivi. Il che è spesso risultato in cessioni dolorose ...