Viabuy | recensione carta prepagata con Iban | costi e limiti

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il mercato delle carte prepagate ricaricabili è in rapida evoluzione. Alcuni prodotti più di altri si emergono dalla massa grazie ad alcune peculiarità che li rendono più performanti. Tra questi troviamo sicuramente, una delle carte prepagate più richieste e attivate in assoluto. Nelle prossime righe dunque, vedremo insieme come funziona, i massimali operativi, i, le opinioni e tutto quello che occorre sapere. Cos’èe come funziona(qui il sito ufficiale) è unaricaricabile dotata di codice, emessa da PPRO Financial. Si tratta di una società del Regno Unito chiaramente autorizzata ad emettere strumenti di pagamento. Nonostante non sia una banca, la società ha comunque tutti i permessi necessari per proporre sul ...