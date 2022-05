Ultime Notizie – Covid Italia, report Gimbe: “In calo contagi e morti” (Di giovedì 12 maggio 2022) In calo tutti i numeri di Covid-19 in Italia. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 4-10 maggio, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi del 27,5% (286.350 rispetto a 394.945) e dei decessi, scesi del 12,5% (842 contro 962). In calo anche i casi attualmente positivi (1.082.972 rispetto a 1.199.960), le persone in isolamento domiciliare (1.074.035 contro 1.189.899), i ricoveri con sintomi (8.579 contro 9.695, -11,5%) e le terapie intensive (358 rispetto a 366, -2,2%). “Prosegue la discesa del numero di nuovi casi settimanali – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che si attestano a quota 286 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 41 mila casi giornalieri, a fronte tuttavia di un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Intutti i numeri di-19 in. Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 4-10 maggio, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi del 27,5% (286.350 rispetto a 394.945) e dei decessi, scesi del 12,5% (842 contro 962). Inanche i casi attualmente positivi (1.082.972 rispetto a 1.199.960), le persone in isolamento domiciliare (1.074.035 contro 1.189.899), i ricoveri con sintomi (8.579 contro 9.695, -11,5%) e le terapie intensive (358 rispetto a 366, -2,2%). “Prosegue la discesa del numero di nuovi casi settimanali – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– che si attestano a quota 286 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 41 mila casi giornalieri, a fronte tuttavia di un ...

