Traffico Roma del 12-05-2022 ore 15:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla tangenziale riaperta al transito la nuova galleria in direzione Salaria prima chiusa per un veicolo in panne all’altezza di Batteria Nomentana sempre sulla tangenziale est e rallentamenti ma per Traffico tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni in città incidenti con disagi al Traffico su via degli Orti della Farnesina altezza via Mario Beltrami su via Tevere nei pressi di via Po e su via dell’Arco di Travertino incrocio con via Tuscolana altro incidente appena fuori Roma su via di Casal Bianco incrocio con via di Marco Simone Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti a tratti lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana e poi sulla interna tra lo svincolo A24 e la Prenestina qui anche per incidente ancora ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla tangenziale riaperta al transito la nuova galleria in direzione Salaria prima chiusa per un veicolo in panne all’altezza di Batteria Nomentana sempre sulla tangenziale est e rallentamenti ma pertra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni in città incidenti con disagi alsu via degli Orti della Farnesina altezza via Mario Beltrami su via Tevere nei pressi di via Po e su via dell’Arco di Travertino incrocio con via Tuscolana altro incidente appena fuorisu via di Casal Bianco incrocio con via di Marco Simone Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti a tratti lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana e poi sulla interna tra lo svincolo A24 e la Prenestina qui anche per incidente ancora ...

