Temptation Island non si fa, pronto un nuovo programma: qual è (Di giovedì 12 maggio 2022) Temptation Island Il programma è stato cancellato, ma i vertici Mediaset hanno già pronta una nuova trasmissione per sostituirlo Senza Tempation Island le serate estive non avranno più lo stesso sapore. Il programma condotto da Filippo Bisciglia nell’estate del 2022 non andrà in onda. Come faranno i numerosi fan senza i video e i falò di confronto? Temptation Island (Fonte: Instagram)La notizia della sua cancellazione è arrivata inaspettata, infatti, nel documento che illustra il palinsesto delle trasmissioni estive di canale 5 non è presente il programma. I motivi di tale scelta sono, ancora, del tutto ignoti. Lo stesso Bisciglia ha detto di non saperne nulla sulle motivazioni. Si pensa, però, che la decisione sia dovuta al ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 12 maggio 2022)Ilè stato cancellato, ma i vertici Mediaset hanno già pronta una nuova trasmissione per sostituirlo Senza Tempationle serate estive non avranno più lo stesso sapore. Ilcondotto da Filippo Bisciglia nell’estate del 2022 non andrà in onda. Come faranno i numerosi fan senza i video e i falò di confronto?(Fonte: Instagram)La notizia della sua cancellazione è arrivata inaspettata, infatti, nel documento che illustra il palinsesto delle trasmissioni estive di canale 5 non è presente il. I motivi di tale scelta sono, ancora, del tutto ignoti. Lo stesso Bisciglia ha detto di non saperne nulla sulle motivazioni. Si pensa, però, che la decisione sia dovuta al ...

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, Manuela Carriero in lacrime parla della crisi con Luciano - infoitcultura : Luciano e Manuela di Temptation Island sono in crisi? Ecco le loro parole sui social - infoitcultura : Temptation Island, Manuela Carriero in lacrime parla della crisi con Luciano Punzo: 'Sto male!' - infoitcultura : Temptation Island cancellato, arriva un nuovo programma firmato Maria De Filippi - infoitcultura : Temptation Island addio: in arrivo un nuovo programma di Maria De Filippi -