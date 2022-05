“Spero se ne liberi presto”: clamorose rivelazioni di Gabriel Garko sulla sua “vita bugiarda” (Di giovedì 12 maggio 2022) L’attore sex symbol, che farà 50 anni il prossimo 12 luglio, a Oggi parla della sua vita privata, ma soprattutto “bugiarda”: “Io latin lover? Ecco qual è la verità” Un’intervista a cuore aperto quella di Gabriel Garko, che al settimanale Oggi parla, finalmente, dei momenti più duri della sua vita. Ci si riferisce, ovviamente, ai lunghissimi 30 anni di menzogne in cui ha dovuto fingere di essere qualcun altro. “Quasi un eragastolo”, come lo ha definito lui, in cui ha imposto pubblicamente l’immagine del latin lover con la fila di corteggiatrici di ogni età dietro di lui. Corteggiatrici che ha ancora, ma che oggi sanno una verità che Gabriel ha, qualche tempo fa, confessato: quella della sua omosessualità. Ed è parlando di quella “vita ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 12 maggio 2022) L’attore sex symbol, che farà 50 anni il prossimo 12 luglio, a Oggi parla della suaprivata, ma soprattutto “”: “Io latin lover? Ecco qual è la verità” Un’intervista a cuore aperto quella di, che al settimanale Oggi parla, finalmente, dei momenti più duri della sua. Ci si riferisce, ovviamente, ai lunghissimi 30 anni di menzogne in cui ha dovuto fingere di essere qualcun altro. “Quasi un eragastolo”, come lo ha definito lui, in cui ha imposto pubblicamente l’immagine del latin lover con la fila di corteggiatrici di ogni età dietro di lui. Corteggiatrici che ha ancora, ma che oggi sanno una verità cheha, qualche tempo fa, confessato: quella della sua omosessualità. Ed è parlando di quella “...

