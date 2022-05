Senato | Iv | ' singolare che M5S designi guida Esteri | serve riunione maggioranza' **

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Italia viva ha chiesto che si tenga il prima possibile unadiin Senato per discutere chi indicare come presidente della commissione". Così fonti Iv. "Ruolo delicatissimo nella fase attuale che deve garantire il rispetto degli impegni internazionali presenti e futuri del Paese. Italia Viva trova altresìche ieri il M5S si sia riunito per designare il successore di Petrocelli , quasi gli spettasse la nuova presidenza per diritto divino. È invece più che mai necessaria una condivisione dellaprescindendo dalle appartenenze partitiche“.

