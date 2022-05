Salute | obesità | al via campagna ' la verità sul peso' contro false convinzioni

Leggi su europa.today

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L’non è riconducibile semplicemente a uno stile di vita scorretto e per curarla non bastano impegno e forza di volontà: è una malattia cronica e come tale va trattata. La comprensione e la conoscenza...