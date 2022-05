Piquè sulla Superlega | “Secondo me distruggerebbe il calcio So di andare contro l’idea del Barcellona”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) Parlando con Gary Neville, Gerardha espresso tutta la sua contrarietà alla formazione della. “meil. Le grandi squadre ne trarranno vantaggio ma distruggerà club come Siviglia, Valencia o club inglesi con molti tifosi. Non avranno più entrate per 5/10 anni, ammazzerebbe il”. Il difensore spagnolo poi aggiunge: “Posso capire il punto di vista dei grandi club, cercano di difendere i loro interessi, ma non credo che questa sia la giusta direzione. So che andròil mio club ma è solo la mia opinione. Capisco il punto di vista di Barca, Madrid e Juventus ma per un tifoso non è la strada giusta”. SportFace.