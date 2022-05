“Normalizzazione con Putin Impossibile”. Chi cerca la pace (e chi lo scontro) con la Russia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 maggio 2022) Chi media e chi alza il livello dello. Se la Gran Bretagna fosse anche nell’Ue la spaccatura interna all’Europa sarebbe ancora più evidente. Hai voglia a dire, come fatto da Draghi, che “voleva dividerci ma ha fallito“. Perché di crepe, nell’emisfero occidentale, se ne sono viste eccome. La prima sul gas, con la resistenza della Germania. Poi sul petrolio, con le frenate dell’Ungheria di Orban. E anche partorire le sanzioni è stato tutt’altro che semplice. I muscoli di Usa e Gb La verità è che, al di là delle dichiarazioni classiche di facciata, da questa parte del mondo i grandi Paesi sono spaccati in due, forse in tre. Il nucleo più potente e politicamente più influente è quello “ango-americano”. Gli Stati Uniti hanno riversato miliardi di euro in Ucraina, molti dei quali di sostegno militare diretto. I servizi di intelligence sia di ...