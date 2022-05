Napoli a cena, Mertens e Osimhen fermano l’auto: gesto da applausi (VIDEO) (Di giovedì 12 maggio 2022) Bellissimo gesto degli attaccanti del Napoli, Dries Mertens e Victor Osimhen. Un gruppo di tifosi si era messo ad aspettare l’arrivo dei giocatori per la cena di squadra di stasera, all’Hotel Serapide a Pozzuoli. Napoli, Victor Osimhen L’attaccante belga e quello nigeriano, entrambi alla guida della rispettiva vetture, si sono fermati per parlare brevemente, e fare una foto, con due bambini. La cena è una decisione del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, che cercava di riportare serenità all’ambiente dopo la striscia negativa di aprile. Tramontata l’iniziale idea di un ritiro ha preferito optare per una serie di cene con dirigenza, squadra e staff tecnico, di cui questa è la seconda. Clicca qui per vedere il VIDEO: ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Bellissimodegli attaccanti del, Driese Victor. Un gruppo di tifosi si era messo ad aspettare l’arrivo dei giocatori per ladi squadra di stasera, all’Hotel Serapide a Pozzuoli., VictorL’attaccante belga e quello nigeriano, entrambi alla guida della rispettiva vetture, si sono fermati per parlare brevemente, e fare una foto, con due bambini. Laè una decisione del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, che cercava di riportare serenità all’ambiente dopo la striscia negativa di aprile. Tramontata l’iniziale idea di un ritiro ha preferito optare per una serie di cene con dirigenza, squadra e staff tecnico, di cui questa è la seconda. Clicca qui per vedere il: ...

