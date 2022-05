Mosca accusa Pfizer e Moderna: “Coinvolte in laboratori armi biologiche in Ucraina” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Mosca muove un’accusa pesantissima contro Pfizer e Moderna: sarebbero “Coinvolte nei laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina“. I due big pharma sarebbero implicati “nell’attività biologico-militare degli Usa sul territorio ucraino“. Sono le parole di Igor Kirillov, il capo delle forze armate russe per la Difesa chimica, biologica e radioattiva, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Mosca accusa Pfizer e Moderna: “Coinvolte nei laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina” La Russia dunque alza il tiro. Dopo aver ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag –muove un’pesantissima contro: sarebbero “neiper lo sviluppo diin“. I due big pharma sarebbero implicati “nell’attività biologico-militare degli Usa sul territorio ucraino“. Sono le parole di Igor Kirillov, il capo delle forze armate russe per la Difesa chimica, biologica e radioattiva, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.: “neiper lo sviluppo diin” La Russia dunque alza il tiro. Dopo aver ...

