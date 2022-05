Milano, il concerto della Scala torna a invadere piazza Dumo. Chailly: 'Sarà gioia' (Di giovedì 12 maggio 2022) La Scala si riprende la piazza del Duomo. Il 12 giugno torna 'ai vecchi tempi' per capienza e libertà il concerto per Milano, che la Filarmonica della Scala dal 2013 tiene ogni anno in piazza Duomo. ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Lasi riprende ladel Duomo. Il 12 giugno'ai vecchi tempi' per capienza e libertà ilper, che la Filarmonicadal 2013 tiene ogni anno inDuomo. ...

Advertising

rockolpoprock : Sangiovanni: “Fra me e il pubblico nessuna separazione” - _dem4ndra_ : @pippomaryfanti Il 21 sono entrambi a Milano per il concerto di radio Italia - evavibora : pensando intensamente a come dire a mia madre che domani prenderò i biglietti per un concerto che sarà l’anno pross… - engeetw : (Qualche mutual appassionato di metal che viene al concerto dei Nightwish con me a Milano? ??) - giorgiodolci : 'Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare' . . . #giorgiodolcifotografo #emozionastupisciricorda #concerto… -