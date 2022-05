Make up artist di Vittoria a Miss Europa Continental (Di giovedì 12 maggio 2022) “Una bella esperienza di crescita e confronto professionale”. Così la Make-up artist vittoriese, Gianna Mammana, ha commentato la sua partecipazione professionale al programma televisivo “Miss EUROPE Continental”.La manifestazione si è svolta il 28 e 29 aprile scorsi a Napoli. Mammana, lo ricordiamo, era stata scelta per entrare a far parte dello staff del team Nail artist e Make-up artist che ha curato il look delle giovani partecipanti al concorso di bellezza. L’assegnazione delle bellezze da truccare è avvenuta tramite un sorteggio. A Mammana sono toccate Miss Grecia e Miss Liechtenstein, dato che quest’ultima non era ancora pronta, perché impegnata al parrucco, la Make-up artist vittoriese ha ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) “Una bella esperienza di crescita e confronto professionale”. Così la-upvittoriese, Gianna Mammana, ha commentato la sua partecipazione professionale al programma televisivo “EUROPE”.La manifestazione si è svolta il 28 e 29 aprile scorsi a Napoli. Mammana, lo ricordiamo, era stata scelta per entrare a far parte dello staff del team Nail-upche ha curato il look delle giovani partecipanti al concorso di bellezza. L’assegnazione delle bellezze da truccare è avvenuta tramite un sorteggio. A Mammana sono toccateGrecia eLiechtenstein, dato che quest’ultima non era ancora pronta, perché impegnata al parrucco, la-upvittoriese ha ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #giannamammana Make up artist di Vittoria a Miss Europa Continental - jikookxtaegi : RT @R0XH0NGY00K00: La professionalità della make up artist di Jimin che si è licenziata dopo aver capito di star provando dei sentimenti pe… - Sangio_Giulia_ : RT @mallantaner: Giulia io ti truccherei a vita anche se non sono il massimo mi ingaggi come tua make up artist?!???????? - mariann60059306 : RT @mallantaner: Giulia io ti truccherei a vita anche se non sono il massimo mi ingaggi come tua make up artist?!???????? - mallantaner : Giulia io ti truccherei a vita anche se non sono il massimo mi ingaggi come tua make up artist?!???????? -