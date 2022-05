Luigi Strangis | dopo Amici il primo EP “Strangis” in uscita il 3 giugno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022), il giovane cantautore di Lamezia Terme in corsa per la vittoria dell’edizione 2022 di, pubblicherà il prossimo 3il suoEP ufficiale “”. L’EP, pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First, è preordinabile da oggi in formato CD Autografato in esclusiva per Amazon e CD standard disponibile su Music First, Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Discoteca Laziale. Dal 3, inoltre, sarà possibile trovare “” anche in tutti gli store digitali. All’interno di questo EP troveranno spazio i brani cheha presentato durante le puntate del talent Show di Canale 5 a partire dal nuovo singolo “Tienimi ...