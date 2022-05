L' Inter vince la Coppa Italia e condanna la Juve a una stagione da zeru tituli

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 12 maggio 2022) Alla fine di centoventi minuti più rumorosi che musicali, divertenti e spettacolari come quei film con un sacco di esplosioni ed effetti sonori spacca-timpani, l'ha vinto la sua ottava. L'ha vinta con un certo merito, perché era la più forte delle due squadre in campo e perché quando ha spinto a tavoletta per recuperare da 1-2 non ha più trovato resistenza in unantus stremata e senza cambi all'altezza dei titolari. Ha vinto nonostante uno dei suoi classici black-out, eclissi diche ormai si verificano con frequenza eccessiva anche per le fasi più tumultuose della storia dell'astronomia. Ha vinto perché ha il miglior giocatore della, Ivan Perisic, atleta di costanza fisica incredibile per un 33enne e calciatore formidabile – anche in senso ...