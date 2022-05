L’inflazione Usa preoccupa, le Borse Ue vanno in rosso. A Piazza Affari corre St (Di giovedì 12 maggio 2022) Il mercato teme un intervento più aggressivo da parte della Fed dopo il dato sull'inflazione americana, torna l'avversione al rischio. corre il prezzo del gas, giù il petrolio. Dollaro in rialzo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 12 maggio 2022) Il mercato teme un intervento più aggressivo da parte della Fed dopo il dato sull'inflazione americana, torna l'avversione al rischio.il prezzo del gas, giù il petrolio. Dollaro in rialzo

Advertising

fattoquotidiano : Doccia fredda sui mercati, l’inflazione Usa scende meno delle previsioni e si ferma all’8,3% in aprile - rep_economia : Le Borse di oggi, 12 maggio. L'inflazione Usa preoccupa, listini in netto calo. Scende ancora lo spread… - InvestimentiBNP : Nuovi ribassi per le Borse europee in scia alle vendite di ieri a Wall Street dopo la pubblicazione dei dati dell’i… - sole24ore : ?? Il mercato teme un intervento più aggressivo da parte della Fed dopo il dato sull'inflazione americana, torna l'a… - orafinanza : L'inflazione Usa manda al tappeto i mercati, vediamo perché Leggi l'articolo: -