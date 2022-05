LDA accetta la proposta di Lulù | ecco cosa succederà

Leggi su formatonews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Clamorosadia LDA:è successo Nei giorni scorsi ha è iniziata a circolare in rete una strana voce che riguardae LDA. Si tratta no di un flirt ma di una collaborazione musicale. A quanto pare, l’ex gieffina e il giovane cantante potrebbero girare una clip insieme. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli di questo pettegolezzo.bolle in pentola tra lulu e lda? (web)bolle in pentola trae LDA? C’è da precisare che tantissimi fan didopo che è tornata single, sperano di rivederla presto felice. Infatti, da quando è iniziato a circolare in rete questo gossip che la vede protagonista insieme a LDA, in tanti sperano anche in altro e non solo in una collaborazione ...