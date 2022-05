Advertising

lazio_story : SOCIAL #LAZIO | La visita di #Zhao a #Formello: il CEO di #Binance con #Lotito e #Immobile - LALAZIOMIA : Lazio, Zhao è a Formello: foto con Lotito e Immobile - sportli26181512 : Lazio, Zhao è a Formello: foto con Lotito e Immobile: Tour del centro sportivo biancoceleste nel primo pomeriggio i… - mrtylerino : RT @CruzLazio: La #Lazio si è sempre impegnata nell’aiutare il prossimo questa immagine lo dimostra, si può vedere il presidente #Zhao aiut… - LazioNews_24 : Il CEO di #Binance #Zhao a #Formello -

FORMELLO - Prima in camicia, poi con la maglia della. Sorrisi e abbracci con il presidente Lotito per Changpeng, Ceo di Binance. Il magnate dei token, tra gli uomini più ricchi della terra, da ottobre ha stretto una sponsorizzazione con il ...Commenta per primo Ospite speciale oggi a Formello. Mr. Changpeng- fondatore e CEO di Binance, il main sponsor sulle maglie delladi quest'anno - farà visita nel centro tecnico biancoceleste e incontrerà Lotito e la squadra. Sarà una visita breve per il ...Changpeng Zhao è in visita a Formello. Il CEO di Binance, sponsor della Lazio, in questi giorni è venuto a Roma e oggi ha deciso di passare al centro sportivo biancoceleste.Giornata importante in casa Lazio: il CEO di Binance Zhao è in visita al centro sportivo di Formello, dove incontrerà Lotito Giornata importante in casa Lazio: il CEO di Binance Zhao è in visita al ce ...