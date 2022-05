Isola dei Famosi, rapporti tesi tra Ilary Blasi e Alvin: “Non si sopportano più” (Di giovedì 12 maggio 2022) Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, Ilary Blasi – conduttrice dell’Isola dei Famosi – e Alvin – inviato – avrebbero un rapporto al minimo storico. Alta tensione all’Isola dei Famosi Nelle precedenti puntate dell’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno notato un certo fastidio da parte di Alvin. Il motivo? L’inviato del reality show di Canale 5, non avrebbe gradito le ripetute interruzioni della conduttrice mentre era intento a spiegare le regole delle prove. A gettare ulteriore benzina suo fuoco sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin ci ha pensato Dagospia. Il giornalista Ivan Rota ha affermato: “Non si sopportano più”. Stando alla ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia,– conduttrice dell’dei– e– inviato – avrebbero un rapporto al minimo storico. Alta tensione all’deiNelle precedenti puntate dell’dei, i telespettatori hanno notato un certo fastidio da parte di. Il motivo? L’inviato del reality show di Canale 5, non avrebbe gradito le ripetute interruzioni della conduttrice mentre era intento a spiegare le regole delle prove. A gettare ulteriore benzina suo fuoco sul rapporto traci ha pensato Dagospia. Il giornalista Ivan Rota ha affermato: “Non sipiù”. Stando alla ...

