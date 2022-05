India, mangia una focaccia e vi trova pelle di serpente (Di giovedì 12 maggio 2022) La donna ha subito denunciato l'accaduto alla polizia, che ha immediatamente chiuso il ristorante dove era stata venduta la pietanza Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) La donna ha subito denunciato l'accaduto alla polizia, che ha immediatamente chiuso il ristorante dove era stata venduta la pietanza

Advertising

J88Dalton : RT @Ingrid85019794: @ale_moretti Mi fa schifo chi mangia brioche in Veneto e doveva essere in parlamento europeo mi fa schifo chi si da mal… - vuotoassordante : Raga ho un porcellino d india che non mangia e ne beve, qualcuno mi può aiutare? - Manela94530607 : RT @Ingrid85019794: @ale_moretti Mi fa schifo chi mangia brioche in Veneto e doveva essere in parlamento europeo mi fa schifo chi si da mal… - Swiety000 : RT @Ingrid85019794: @ale_moretti Mi fa schifo chi mangia brioche in Veneto e doveva essere in parlamento europeo mi fa schifo chi si da mal… - Patrizi83078394 : RT @Ingrid85019794: @ale_moretti Mi fa schifo chi mangia brioche in Veneto e doveva essere in parlamento europeo mi fa schifo chi si da mal… -