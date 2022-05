Guerra in Ucraina, in un video della Cnn le immagini due soldati russi che sparano alle spalle di due civili disarmati (Di giovedì 12 maggio 2022) La Cnn ha mostrato un video, risalente al 16 marzo, dove si vedono i soldati russi sparare a due civili disarmati alla periferia di Kiev. Uno era il proprietario della concessionaria di veicoli che è stata saccheggiata, la cui famiglia non vuole essere nominata. L’altro era Leonid Oleksiyovych Plyats, un uomo di 68 anni che lavorava come guardia. La Cnn spiega che il video di sorveglianza dell’attività commerciale di cui è venuta in possesso è anche a disposizione dei pubblici ministeri ucraini che indagano per crimini di Guerra. La figlia del 68enne ucciso ha detto di voler mostrare le strazianti immagini un giorno ai suoi figli per dimostrare la brutalità dei soldati di Mosca. “Sono carnefici – ha detto alla Cnn – è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La Cnn ha mostrato un, risalente al 16 marzo, dove si vedono isparare a duealla periferia di Kiev. Uno era il proprietarioconcessionaria di veicoli che è stata saccheggiata, la cui famiglia non vuole essere nominata. L’altro era Leonid Oleksiyovych Plyats, un uomo di 68 anni che lavorava come guardia. La Cnn spiega che ildi sorveglianza dell’attività commerciale di cui è venuta in possesso è anche a disposizione dei pubblici ministeri ucraini che indagano per crimini di. La figlia del 68enne ucciso ha detto di voler mostrare le straziantiun giorno ai suoi figli per dimostrare la brutalità deidi Mosca. “Sono carnefici – ha detto alla Cnn – è ...

