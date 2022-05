Giusto punire chi ha sbagliato, ma gli alpini non si meritano quelle badilate di fango (Di giovedì 12 maggio 2022) Domenica 8 maggio si è svolta a Rimini la 93ª adunata nazionale degli alpini. Numerose le segnalazioni di molestie subite da donne durante l’adunata delle penne nere raccolte da “Non una di meno”. C’è anche la prima denuncia formale. È quella di una ragazza di 26 anni che si è presentata dai carabinieri con un’amica e il suo avvocato per raccontare quanto le è capitato sabato pomeriggio, quando è stata circondata e aggredita da tre persone in mezzo alla folla. L’Associazione nazionale alpini ha diffuso una nota nella quale ha condannato e stigmatizzato questo episodio, e “sottolinea che quando si concentrano in una sola località centinaia di migliaia di persone per festeggiare è quasi fisiologico che possano verificarsi episodi di maleducazione, che però non possono certo inficiare il valore dei messaggi di pace, fratellanza, solidarietà e amore per la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Domenica 8 maggio si è svolta a Rimini la 93ª adunata nazionale degli. Numerose le segnalazioni di molestie subite da donne durante l’adunata delle penne nere raccolte da “Non una di meno”. C’è anche la prima denuncia formale. È quella di una ragazza di 26 anni che si è presentata dai carabinieri con un’amica e il suo avvocato per raccontare quanto le è capitato sabato pomeriggio, quando è stata circondata e aggredita da tre persone in mezzo alla folla. L’Associazione nazionaleha diffuso una nota nella quale ha condannato e stigmatizzato questo episodio, e “sottolinea che quando si concentrano in una sola località centinaia di migliaia di persone per festeggiare è quasi fisiologico che possano verificarsi episodi di maleducazione, che però non possono certo inficiare il valore dei messaggi di pace, fratellanza, solidarietà e amore per la ...

Advertising

steidro : @PBerizzi Precisi ALCUNI...perché erano in migliaia.e se dei coglioni si son comportati da incivili, è giusto denun… - latinensedop : @quinonsischerza @Ale74terni e quindi? vogliamo far sanzionare chi lo fa? posso essere pure d'accordo, ma come? uno… - kollron : @NicolaPorro La caccia agli 'Alpini' credo sia ovviamente sbagliato, ma se qualcuno ha sbagliato è giusto indagare e punire - BeccaUp1 : @Porcupino999 @HabuRedacted Comunque gli Usa avevano detto un paio di gg fa che non era giusto punire i manifestanti…e abbiamo detto tutto - RobyRobyxx : @SeanFonnery Giusto ,ma si devono punire i singoli non il corpo,poi i pirla ci sono dappertutto -