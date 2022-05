Elettronica punta sull’innovazione con la newco EltHub (Di giovedì 12 maggio 2022) Elettronica ha acquistato il 70% di EltHub, newco costituita da G&A engineering. L’azienda, specializzata nel settore della Difesa Elettronica, mira a potenziare la value proposition della società, già orientata verso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative in diversi settori dallo Spazio alla Difesa, dalla sicurezza al comparto civile. “Per Elettronica, l’operazione si inserisce nel quadro del piano strategico Tenet 2030, che la vedrà impegnata nei prossimi dieci anni”, ha spiegato l’amministratore delegato e presidente di Elettronica, Enzo Benigni. In particolare, negli obiettivi strategici dell’azienda ci sono un’ulteriore innovazione di prodotti e servizi, compresa l’integrazione dell’EW con il dominio cyber e spaziale. Inoltre, la società mira a espandersi con ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022)ha acquistato il 70% dicostituita da G&A engineering. L’azienda, specializzata nel settore della Difesa, mira a potenziare la value proposition della società, già orientata verso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative in diversi settori dallo Spazio alla Difesa, dalla sicurezza al comparto civile. “Per, l’operazione si inserisce nel quadro del piano strategico Tenet 2030, che la vedrà impegnata nei prossimi dieci anni”, ha spiegato l’amministratore delegato e presidente di, Enzo Benigni. In particolare, negli obiettivi strategici dell’azienda ci sono un’ulteriore innovazione di prodotti e servizi, compresa l’integrazione dell’EW con il dominio cyber e spaziale. Inoltre, la società mira a espandersi con ...

Advertising

C3vLocke : RT @mrk4m1: Sì. Il motivo è che la sorveglianza (elettronica e fisica) è necessaria per mantenere uno stato di welfare, che ha bisogno di o… - mrk4m1 : Sì. Il motivo è che la sorveglianza (elettronica e fisica) è necessaria per mantenere uno stato di welfare, che ha… - SyenElectronics : La #Russia punta all’#autonomia #elettronica - marangelo2005 : @DErricoSergio @mentecritica e hai ragione, ma non hai compreso una variante ... esistono proietti 'intelligenti' o… -