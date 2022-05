Doctor Strange, Benedict Cumberbatch avrebbe potuto interpretare un personaggio molto diverso nel MCU (Di giovedì 12 maggio 2022) Sapevate che per poco l'interprete di Doctor Strange Benedict Cumberbatch non ha ricoperto un ruolo alquanto differente nel MCU? Oggi lo riusciamo a immaginare solo nei panni di Doctor Strange, ma sapevate che Benedict Cumberbatch avrebbe potuto avere tutt'altro ruolo nel MCU... Quello di un villain! L'attore era infatti stato inizialmente approcciato per interpretare Malekith, il villain a cui prestò poi il volto Christopher Eccleston nel secondo film sul Dio del Tuono, Thor: The Dark World. Cumberbatch, seppur lusingato dall'offerta, non sembrava infatti convinto della parte, come ha raccontato ai microfoni di BBC Radio 1 e come riporta anche CBM. "Sono stato abbastanza sfacciato da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) Sapevate che per poco l'interprete dinon ha ricoperto un ruolo alquanto differente nel MCU? Oggi lo riusciamo a immaginare solo nei panni di, ma sapevate cheavere tutt'altro ruolo nel MCU... Quello di un villain! L'attore era infatti stato inizialmente approcciato perMalekith, il villain a cui prestò poi il volto Christopher Eccleston nel secondo film sul Dio del Tuono, Thor: The Dark World., seppur lusingato dall'offerta, non sembrava infatti convinto della parte, come ha raccontato ai microfoni di BBC Radio 1 e come riporta anche CBM. "Sono stato abbastanza sfacciato da ...

