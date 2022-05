Cresce la fiducia in Draghi, ma per un italiano su quattro è troppo filoamericano (Di giovedì 12 maggio 2022) La fiducia degli italiani nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi continua a Crescere. Ma, prima del suo viaggio negli Stati Uniti, uno su quattro ha giudicato il nostro governo fin troppo legato a Joe Biden e alla politica americana. Lo dice un sondaggio riportato da Alessandra Ghisleri sulla Stampa. E i cittadini che ritengono il premier addirittura «succube» della Casa Bianca sono per la maggior parte elettori di Fratelli d’Italia (41,2%), Cinque Stelle (28,2%) e della Lega (23%). La maggioranza dell’elettorato del Partito democratico invece è convinto che le posizioni del nostro presidente del Consiglio siano in difesa della pace (32,1%) e in tutela del nostro Paese (29,9%). Stesse posizioni anche per quasi il 40% dei sostenitori di Forza Italia. La guerra in ucraina ha nuovamente ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladegli italiani nei confronti del presidente del Consiglio Mariocontinua are. Ma, prima del suo viaggio negli Stati Uniti, uno suha giudicato il nostro governo finlegato a Joe Biden e alla politica americana. Lo dice un sondaggio riportato da Alessandra Ghisleri sulla Stampa. E i cittadini che ritengono il premier addirittura «succube» della Casa Bianca sono per la maggior parte elettori di Fratelli d’Italia (41,2%), Cinque Stelle (28,2%) e della Lega (23%). La maggioranza dell’elettorato del Partito democratico invece è convinto che le posizioni del nostro presidente del Consiglio siano in difesa della pace (32,1%) e in tutela del nostro Paese (29,9%). Stesse posizioni anche per quasi il 40% dei sostenitori di Forza Italia. La guerra in ucraina ha nuovamente ...

emiliapost_ : Il gruppo #emiliano, leader nei prodotti per il #fitness, registra ricavi in #crescita rispetto al primo trimestre… - GiovanniRizzo11 : RT @Crimini_Dem: Quanto più cresce la massificazione, tanto più grande è il valore e la forza spirituale di quei pochi capaci di sottrarvis… - jacksmartinvest : @crypto_gateway @followbenetazzo Qualche dubbio lo avevo anche io, ma sinceramente non volevo crederci e non volevo… - LUIGIVACCARO5 : RT @fabrydami: @LUIGIVACCARO5 Che fai scherzi Luigi? Proprio oggi i media mainstream hanno detto che cresce la fiducia nei consumatori! ?? S… - audere_semper : RT @Crimini_Dem: Quanto più cresce la massificazione, tanto più grande è il valore e la forza spirituale di quei pochi capaci di sottrarvis… -