Cotonificio Albini | incentivi all’esodo per 60 dipendenti per il 2022

(Di giovedì 12 maggio 2022) Albino. Accordo raggiunto tra il management die le RSU di Albino assistite dalle Organizzazioni Sindacali dopo l’incontro che si è svolto nella mattinata di giovedì 12 maggio. Dopo la novantina diche hanno lasciato lo scorso anno l’azienda con la procedura della risoluzione consensuale, per ilsono stati definiti gliagli esuberi per altri sessanta lavoratori. “È stato positivamente finalizzato un accordo per un piano di incentivazione, non oppositivo per completare il percorso di riorganizzazione aziendale iniziato nel 2021 e sviluppatosi positivamente fino ad oggi” si legge in una nota congiunta diramata dall’azienda e dalle sigle sindacali. In merito all’accordo, che prevedeeconomici ai lavoratori, ...