Coppa Davis 2022, quando gioca l'Italia: il calendario completo (Di giovedì 12 maggio 2022) L'International Tennis Federation e Kosmos Tennis hanno comunicato il calendario completo della fase a gironi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2022. Gli incontri si disputeranno dal 13 al 18 ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) L'International Tennis Federation e Kosmos Tennis hanno comunicato ildella fase a gironi delleCup by Rakuten Finals. Gli incontri si disputeranno dal 13 al 18 ...

Coppa Davis 2022, quando gioca l'Italia: il calendario completo L'International Tennis Federation e Kosmos Tennis hanno comunicato il calendario completo della fase a gironi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2022. Gli incontri si disputeranno dal 13 al 18 settembre in quattro diverse città. L'Italia sarà di scena alla Unipol Arena di Bologna. Gli altri gironi si giocheranno a Valencia (ESP), Amburgo (GER) e Glasgow (GBR). Gli azzurri di capitan Volandri saranno impegnati alla Unipol Arena. Jannik Sinner cuore rossonero: "Forza Milan!". Poi chiede scusa a Fognini "Grazie alla Coppa Davis ho conosciuto meglio Fabio che mi ha dato una grande mano in un momento in cui mi dovevo assumere grandi responsabilità", dirà alla fine Sinner, dopo aver scritto un…