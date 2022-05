Cambiano date dello spegnimento del 3G TIM: chi avrà problemi e rimedi (Di giovedì 12 maggio 2022) Vivremo una stagione estiva particolarmente calda per quanto riguarda il 3G TIM, considerando il fatto che l’azienda pare seriamente intenzionata a portare a termine lo step dello spegnimento della rete. Un passo estremamente importante, che dovrà essere analizzato con grande attenzione soprattutto da coloro che si ritrovano in possesso di uno smartphone vecchio. Vediamo come stanno le cose e, soprattutto, come affrontare la situazione. Già, perché se da un lato quella odierna è una buona notizia per parte del pubblico, allo stesso tempo altri utenti dovranno fare molta attenzione arrivati a questo punto. Indicazioni riguardanti le date dello spegnimento del 3G TIM: tutte le informazioni e i potenziali problemi In realtà, alcune informazioni preliminari in merito allo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Vivremo una stagione estiva particolarmente calda per quanto riguarda il 3G TIM, considerando il fatto che l’azienda pare seriamente intenzionata a portare a termine lo stepdella rete. Un passo estremamente importante, che dovrà essere analizzato con grande attenzione soprattutto da coloro che si ritrovano in possesso di uno smartphone vecchio. Vediamo come stanno le cose e, soprattutto, come affrontare la situazione. Già, perché se da un lato quella odierna è una buona notizia per parte del pubblico, allo stesso tempo altri utenti dovranno fare molta attenzione arrivati a questo punto. Indicazioni riguardanti ledel 3G TIM: tutte le informazioni e i potenzialiIn realtà, alcune informazioni preliminari in merito allo ...

