Boxe | Mondiali donne Elite | una sconfitta e tre vittorie per le azzurre

(Di giovedì 12 maggio 2022) Quarta giornata aiFemminili in corso a Istanbul. Qui le quattroimpegnate hanno tirato fuori una giornata positiva. La Sorrentino, grazie a un netto 5-0 sull’egiziana Mohamed, guadagna il pass per gli ottavi 50 Kg in cuirà con l’irlandese Fryers (15/5). Chiude sul 5-0 anche la 54 Kg Chaarabi nel suo match dei 16° contro la coreana Jin. L’azzurra negli ottavi sfiderà la dominicana Almanzar (15/5). La campionessa Mondiale 2016, Alessia Mesiano, vince al suo debutto in Turchia, imponendosi nei sedicesimi 60 kg 5-0 sulla turca Yildiz. L’azzurra negli ottavi (15/5) se la vedrà con la Tapia Rodriguèz (Porto Rico). Unica nota stonata, è l’eliminazione nei sedicesimi 66 Kg (RSCI) di Angela Carini, bloccata a metà della prima ripresa da un infortunio contro la turca Surmeneli. Ecco le parole ...

Alessia Mesiano ha conquistato una vittoria di peso ai Mondiali 2022 di boxe femminile. L'azzurra è infatti riuscita a sconfiggere la quotata turca Esra Yildiz, surclassandola sul ring casalingo di Istanbul. La nostra portacolori si è imposta per split ...
Angela Carini si è infortunata ai Mondiali 2022 di boxe femminile, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L'azzurra si è fatta seriamente male nel corso del match contro la turca Busenaz Surmen ...