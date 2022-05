Basket | Olimpia Milano | Malcolm Delaney out per tutti i playoff

(Di giovedì 12 maggio 2022) In vista dell’inizio deidella Serie A di, l’si trova costretta a incassare un pesante forfait per il suo roster. Lo statunitensesarà infatti assente per tutta la post season, dal momento che la lesione addominale subita durante la gara 2 deidi Eurolega, contro l’Efes Istanbul (ormai qualche settimana fa), necessità di ulteriori terapie per essere assorbita. “Desidero ringraziare tutto lo staff e i compagni per aver fatto ogni cosa possibile per aiutarmi nel corso di due anni difficili mentalmente e fisicamente – ha affermato-. Sfortunatamente, le circostanze e i tempi sono sfuggiti al nostro controllo”. Poi, in una dichiarazione commossa, la guardia/playmaker ...

Advertising

carlo_pr90 : @Maluka1980 @parallelecinico Ma cosa c’entra l’Olimpia? La mia polemica è volere sempre sottolineare che il basket… - Ferraristefano : Dopo ventuno anni una coppa europea torna in Italia. Complimenti #VirtusBologna! 1. La classe è molto più important… - Baronpower3 : Foe fai il bravo … ???? che abbiamo bisogno della tua versione buona! #ForzaOlimpia - mingo748r : @FinallyTheo @MarVal1964 @OlimpiaMI1936 poveraccio…segui il calcio e le “pedate” ?? fantasma che riempiono di titol… - sportal_it : Malcolm Delaney sta facendo preoccupare l'Olimpia Milano -

Negli ultimi anni l'elite delnazionale ha presentato una crescita costante con l'Milano ormai raggiunta dalla Virtus Bologna per forza tecnica, ma non solo ( finalmente l'Italia ......Virtus Bologna conquista l'Eurocup 2021 - 22 e dalla prossima stagione farà compagnia all'... arriva anche l'Eurocup ma soprattutto l'agognato biglietto per l'elite delcontinentale. - ...In seguito alle previste valutazioni riguardanti la lesione alla parete addominale riportata durante gara 2 dei playoff di EuroLeague, l’Olimpia ...In vista dell'inizio dei playoff della Serie A di basket, l'Olimpia Milano si trova costretta a incassare un pesante forfait per il suo roster. Lo statunitense Malcolm Delaney sarà infatti assente per ...