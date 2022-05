(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Resta sempre informato con Gme App . Ildeimette a disposizione con un nuovo strumento di facile accesso, i suoi dati giornalieri più rilevanti, prezzi e volumi, relativi aiElettrici,del Gas eAmbientali. Gme App sarà focalizzata su dati fondamentali ed essenziali, rappresentati in maniera fruibile, navigabile e dinamica. A tale scopo le informazioni sono state opportunamente sintetizzate e aggregate, così da garantirne la diffusione, in maniera omogenea e con la massima trasparenza, alla ampia platea di utenti che, nel tempo e a vario titolo, ha mostrato interesse verso i dati del Gme. L'App, gratuita ed utilizzabile da tutti senza autenticazione, nella suarelease, considererà i ...

Advertising

TV7Benevento : Arriva Gme App, la prima applicazione mobile del Gestore Mercati Energetici - - SLN_Magazine : Energia: arriva Gme App, la prima applicazione mobile del Gestore Mercati Energetici. Leggi l'articolo cliccando qu… - fisco24_info : Energia: arriva Gme App, la prima applicazione mobile del Gestore Mercati Energetici: (Adnkronos) - Resta sempre in… -

Adnkronos

Sommando l' Iva sia uno sconto di 10,37 centesimi . Per quanto riguarda il metano , le ... dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (), abbia subito un ...... che per il 2022a 12mila euro. Il decreto ha inoltre istituito diversi crediti d'imposta a ... dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (), abbia subito un ... Energia: arriva Gme App, la prima applicazione mobile del Gestore Mercati Energetici Roma, 12 mag. Resta sempre informato con Gme App. Il Gestore dei Mercati Energetici mette a disposizione con un nuovo strumento di facile accesso, i suoi dati giornalieri più rilevanti, prezzi e ...Arriva la GME APP, la prima applicazione del Gestore dei Mercati Energetici per dispositivi mobili: un nuovo strumento di facile accesso, con i ...