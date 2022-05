Ancora tensioni nella maggioranza sull'invio di armi in Ucraina (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - A una settimana dall'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento e nel day after del viaggio in Usa, il nodo dell'invio di nuove armi all'Ucraina e, più in generale, della linea italiana sul conflitto continuano a far fibrillare la maggioranza. Con i 5 stelle che insistono sulla necessità che le Camere si esprimano con un voto. Voto al momento non previsto e nemmeno così scontato a fine mese, come auspicano i 5 stelle, quando si riunirà un Consiglio Ue straordinario: le comunicazioni in Aula del premier, con successivo voto sulle risoluzioni, infatti, sono automatiche solo per i Consigli ordinari, non altrettanto per quelli straordinari. Dunque, il tema del voto è destinato a tenere banco per altre settimane. "Draghi svolgerà un'informativa ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - A una settimana dall'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento e nel day after del viaggio in Usa, il nodo dell'di nuoveall'e, più in generale, della linea italiana sul conflitto continuano a far fibrillare la. Con i 5 stelle che insistonoa necessità che le Camere si esprimano con un voto. Voto al momento non previsto e nemmeno così scontato a fine mese, come auspicano i 5 stelle, quando si riunirà un Consiglio Ue straordinario: le comunicazioni in Aula del premier, con successivo votoe risoluzioni, infatti, sono automatiche solo per i Consigli ordinari, non altrettanto per quelli straordinari. Dunque, il tema del voto è destinato a tenere banco per altre settimane. "Draghi svolgerà un'informativa ...

