Allegri: «Mi sono arrabbiato perché ho preso una pedata da qualcuno dell’Inter» (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inter ha vinto la Coppa Italia ai supplementari, contro la Juventus. Risultato finale 4-2 per gli uomini di Inzaghi. Massimiliano Allegri non l’ha presa bene, la sua partita è stata molto nervosa, tanto che l’arbitro lo ha espulso dopo una quasi rissa con la panchina dell’Inter. E’ successo a metà del primo tempo supplementare. Il tecnico ha litigato con il vice allenatore nerazzurro, Massimiliano Farris, poi è scoppiato un capannello tra le panchine. Cartellino rosso. Al termine del match Allegri ha parlato comunque alla stampa, spiegando cosa era successo. «Mi sono arrabbiato perché ho preso una pedata da qualcuno dell’Inter, ma non ho visto chi fosse». Sul risultato del campo: «Non è importante sapere cos’è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inter ha vinto la Coppa Italia ai supplementari, contro la Juventus. Risultato finale 4-2 per gli uomini di Inzaghi. Massimilianonon l’ha presa bene, la sua partita è stata molto nervosa, tanto che l’arbitro lo ha espulso dopo una quasi rissa con la panchina. E’ successo a metà del primo tempo supplementare. Il tecnico ha litigato con il vice allenatore nerazzurro, Massimiliano Farris, poi è scoppiato un capannello tra le panchine. Cartellino rosso. Al termine del matchha parlato comunque alla stampa, spiegando cosa era successo. «Mihounada, ma non ho visto chi fosse». Sul risultato del campo: «Non è importante sapere cos’è ...

Advertising

GoalItalia : Massimiliano #Allegri scatenato nella conferenza stampa alla vigilia di #JuveInter ? ?? “Allenare non è solo tattic… - juventusfc : ?? Allegri: «#DV7? Sta facendo bene, è sereno. A volte chiede troppo a sé stesso, ma è una questione caratteriale. N… - juventusfc : ?? Allegri: «Si è creata una bella base e sono sereno: l'anno prossimo avremo più possibilità di lottare fino in fon… - Fraciccio7 : @alefinoallafine @AIA_it Allora ieri troppi errori dal 60 minuto in poi, è come si fa a chiudersi l’ha regalata all… - BenCroce72 : @_sebastianbn @mirkonicolino Siamo alla fine di un ciclo sono stati fatti errori di mercato gravi e Allegri quest a… -