Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami, scoppia la passione in acqua: “Non chiedeteci più se è una cosa seria” (Di giovedì 12 maggio 2022) Alba Parietti ha ritrovato l’amore e vuole gridarlo al mondo intero. Il pettegolezzo stava girando già da settimane ma la stessa Parietti si era limitata a confermare di essere impegnata, senza però rivelare molti dettagli. Adesso è cambiato tutto. Nelle ultime 24 ore, infatti, la showgirl 60enne ha pubblicato una serie di scatti romantici insieme al suo nuovo compagno. Baci appassionati in acqua, ad Ibiza. E poi un selfie a Roma, dopo una serata trascorsa insieme all’insegna dell’allegria e del karaoke. Le didascalie che accompagnano gli scatti parlano chiaro: “F e A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione” oppure: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022)ha ritrovato l’amore e vuole gridarlo al mondo intero. Il pettegolezzo stava girando già da settimane ma la stessasi era limitata a confermare di essere impegnata, senza però rivelare molti dettagli. Adesso è cambiato tutto. Nelle ultime 24 ore, infatti, la showgirl 60enne ha pubblicato una serie di scatti romantici insieme al suo nuovo compagno. Baci appassionati in, ad Ibiza. E poi un selfie a Roma, dopo una serata trascorsa insieme all’insegna dell’allegria e del karaoke. Le didascalie che accompagnano gli scatti parlano chiaro: “F e A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione” oppure: “Nonpiù se è una. L’amore è unae importante. Forse la più ...

