Accordo tra Enel X Way e Q8 per diffusione della mobilità elettrica (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Enel X Way e Q8 hanno siglato un Accordo di interoperabilità che consentirà ai clienti di Q8 di accedere alla rete di ricarica per veicoli elettrici di Enel X Way in Italia, utilizzando l'app Cartissima Q8. Quella di Enel X Way è la più ampia rete di ricarica pubblica del Paese con 15mila punti diffusi su tutta la Penisola. I clienti potranno scegliere tutte le tipologie di punti di ricarica partendo dalle Quick da 22 kW+22 fino a quelle ad alta potenza grazie alle quali è possibile fare il pieno di energia al veicolo in meno di 20 minuti.“L'obiettivo di Enel X Way è dare un forte impulso al processo di transizione dalla mobilità tradizionale a quella elettrica puntando sullo sviluppo di soluzioni di ricarica sempre più avanzate e sull'offerta di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –X Way e Q8 hanno siglato undi interoperabilità che consentirà ai clienti di Q8 di accedere alla rete di ricarica per veicoli elettrici diX Way in Italia, utilizzando l'app Cartissima Q8. Quella diX Way è la più ampia rete di ricarica pubblica del Paese con 15mila punti diffusi su tutta la Penisola. I clienti potranno scegliere tutte le tipologie di punti di ricarica partendo dalle Quick da 22 kW+22 fino a quelle ad alta potenza grazie alle quali è possibile fare il pieno di energia al veicolo in meno di 20 minuti.“L'obiettivo diX Way è dare un forte impulso al processo di transizione dallatradizionale a quellapuntando sullo sviluppo di soluzioni di ricarica sempre più avanzate e sull'offerta di ...

