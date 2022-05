Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Viabilità DEL 11 MAGGIO 2022 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INZIIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA L’USCITA A24 Roma TERAMO E TOR BELLA MONACA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A Roma, MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER I LAVORI IN CORSO SI STA IN CODA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. A MARINA DI ARDEA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022)DEL 11 MAGGIO11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINZIIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA L’USCITA A24TERAMO E TOR BELLA MONACA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A, MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER I LAVORI IN CORSO SI STA IN CODA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. A MARINA DI ARDEA ...

