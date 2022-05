Ultime Notizie – Taranto, 14enne morso da cinghiale mentre giocava vicino a casa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e morso da un cinghiale a Castellaneta Marina, nel Tarantino. “Vicinanza alla famiglia e un forte in bocca al lupo al giovanissimo castellanetano che, nella notte, dopo essere stato aggredito da un cinghiale, è stato operato d’urgenza per le ferite riportate”. E’ la solidarietà espressa dalla Cia Agricoltori Italiani Puglia, area Due Mari Taranto-Brindisi, al quattordicenne di Castellaneta Marina che, nei pressi della propria abitazione, mentre giocava a pallone con i suoi amici, è stato aggredito e morso da un cinghiale adulto. Il ragazzo, che ha subito lesioni importanti alla mano sinistra, è stato operato stanotte nel Policlinico di Bari. “I cinghiali sono sempre più numerosi e stanno causando decine di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito eda una Castellaneta Marina, nel Tarantino. “Vicinanza alla famiglia e un forte in bocca al lupo al giovanissimo castellanetano che, nella notte, dopo essere stato aggredito da un, è stato operato d’urgenza per le ferite riportate”. E’ la solidarietà espressa dalla Cia Agricoltori Italiani Puglia, area Due Mari-Brindisi, al quattordicenne di Castellaneta Marina che, nei pressi della propria abitazione,a pallone con i suoi amici, è stato aggredito eda unadulto. Il ragazzo, che ha subito lesioni importanti alla mano sinistra, è stato operato stanotte nel Policlinico di Bari. “I cinghiali sono sempre più numerosi e stanno causando decine di ...

