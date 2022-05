Ufo al Pentagono | Un ricercatore che ha raccolto le prove su un corpo alieno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Anthony Bragalia è un ufologo parecchio rispettato nell’ambiente delle ricerche connesse alle tematiche extraterrestri. Non è il solito invasato che si lascia andare a ricostruzioni inventate di sana pianta o a rivelazioni allarmistiche. Eppure anche lui di recente ha destato scalpore allorquando ha dichiarato di aver raccolto prove sul fatto che la DIA (Defense Intelligence Agency) conserva nei suoi archivi rapporti su un corpo alieno. Il reperto extraterrestre sarebbe stato recuperato dopo il celebre incidente di Roswell, nel 1947. E secondo Bragaglia il Pentagono avrebbe prelevato molti campioni dal sito. Fra cui del materiale organico e delle apparecchiature tecnologiche di natura artificiale. Il Pentagono conserva il corpo di un alieno? ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Anthony Bragalia è un ufologo parecchio rispettato nell’ambiente delle ricerche connesse alle tematiche extraterrestri. Non è il solito invasato che si lascia andare a ricostruzioni inventate di sana pianta o a rivelazioni allarmistiche. Eppure anche lui di recente ha destato scalpore allorquando ha dichiarato di aversul fatto che la DIA (Defense Intelligence Agency) conserva nei suoi archivi rapporti su un. Il reperto extraterrestre sarebbe stato recuperato dopo il celebre incidente di Roswell, nel 1947. E secondo Bragaglia ilavrebbe prelevato molti campioni dal sito. Fra cui del materiale organico e delle apparecchiature tecnologiche di natura artificiale. Ilconserva ildi un? ...

