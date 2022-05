Udinese | il dg Collavino | «Avanti con Cioffi | anche lui è d’accordo»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole del dg dell’: «Vogliamo andareconlui è, ma prima pensiamo al campionato» Il direttore generale dell’, Franco, ha commentato al Gazzettino la decisione di assegnare la panchina ae la volontà che rimanga. Le sue parole: «Quando abbiamo deciso di affidare la panchina a, la bravura della società è stata quella di individuare in lui un tecnico in seconda che avesse già esperienza da primo e una dimensione internazionale avendo lavorato con allenatori di personalità. Al suo fianco poi c’è un responsabile dell’Area tecnica esperto come Marino che lo aiuta e lo supporta in ogni momneto. Da parte nostra c’è l’interesse ad andare ...

Franco, direttore generale dell', ha fatto il punto della situazione in casa friulana. Queste le sue parole: 'Quando abbiamo deciso di affidare la panchina a Cioffi, la bravura della ..."Ci tengo particolarmente a ringraziare Portopiccolo " sottolinea il direttore generale dell'Calcio Franco" un'eccellenza del nostro territorio, per aver s celto di associare il ...Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite Il Gazzettino sul futuro della panchina del club friulano affidata a Gabriele Cioffi, chiarendo come la ..."Quando abbiamo deciso di affidare la panchina a Cioffi, la bravura della società è stata quella d'individuare in lui un tecnico in seconda che avesse già esperienza da primo e una dimensione internaz ...