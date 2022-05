Ucraina: Zelensky decreta un minuto di silenzio ogni giorno alle 9 in onore uccisi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha decretato un minuto di silenzio in tutta la nazione ogni giorno alle 9 in onore delle vittime della guerra in Ucraina. Il decreto 143/2022 del presidente, riferisce Ukrinform, sarà annunciato da tutti i media ed è stato firmato "al fine di onorare la brillante memoria, il coraggio civico e la devozione, la forza dello spirito, la resilienza e le gesta eroiche dei soldati uccisi in missioni di combattimento per proteggere la sovranità statale e l'integrità territoriale dell'Ucraina e per onorare i civili uccisi nell'aggressione armata della Federazione Russa contro Ucraina". Secondo il decreto, il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrhato undiin tutta la nazione9 indelle vittime della guerra in. Il decreto 143/2022 del presidente, riferisce Ukrinform, sarà annunciato da tutti i media ed è stato firmato "al fine di onorare la brillante memoria, il coraggio civico e la devozione, la forza dello spirito, la resilienza e le gesta eroiche dei soldatiin missioni di combattimento per proteggere la sovranità statale e l'integrità territoriale dell'e per onorare i civilinell'aggressione armata della Federazione Russa contro". Secondo il decreto, il ...

