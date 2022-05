Traffico Roma del 11-05-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità per i nati i lavori rimangono code a tratti da Castel Romano a via di Decima nelle due direzioni code anche sulla tangenziale est all’altezza di via Salaria verso lo stadio La polizia locale segnala rallentamenti per un incidente su via Guido Calcagnini altro incidente a Centocelle via dei Glicini all’altezza di via dei Frassini ed un ultimo incidente segnalato su via Casilina nei pressi di via di Tor Vergata disagi a San Pietro dalle 7 alle 12:30 di oggi per udienza generale di Papa Francesco i file in occasione della finale di Coppa Italia in programma oggi alle 21 allo stadio Olimpico juventus-inter sono possibili disagi per l’afflusso il deflusso dei tifosi nella zona intorno allo stadio dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per i nati i lavori rimangono code a tratti da Castelno a via di Decima nelle due direzioni code anche sulla tangenziale est all’altezza di via Salaria verso lo stadio La polizia locale segnala rallentamenti per un incidente su via Guido Calcagnini altro incidente a Centocelle via dei Glicini all’altezza di via dei Frassini ed un ultimo incidente segnalato su via Casilina nei pressi di via di Tor Vergata disagi a San Pietro dalle 7 alle 12:30 di oggi per udienza generale di Papa Francesco i file in occasione della finale di Coppa Italia in programma oggi alle 21 allo stadio Olimpico juventus-inter sono possibili disagi per l’afflusso il deflusso dei tifosi nella zona intorno allo stadio dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Frosinone, traffico illecito di rifiuti: arresti e 14 indagati - Affaritaliani : Sei giorni l'anno li viviamo prigionieri nell'auto Rapporto choc del Mims: 166 ore vissute in coda Guerra soft alle… - SkyTG24 : #Frosinone, traffico illecito di rifiuti: arresti e 14 indagati -