Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera uccisa negli scontri in Cisgiordania. Ferito un altro reporter (Di mercoledì 11 maggio 2022) Shireen Abu Akleh , una giornalista di Al Jazeera, è rimasta uccisa in Cisgiordania. La reporter è stata colpita da spari alla testa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed esercito ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022)Abu, unadi Al, è rimastain. Laè stata colpita da spari alla testa nel corso difra miliziani palestinesi ed esercito ...

Advertising

RaiNews : La giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è rimasta uccisa in uno scontro a fuoco durante un raid dell'eserc… - Agenzia_Ansa : Una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Aqleh, è stata uccisa nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, dai… - fanpage : Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera di 51 anni, è rimasta uccisa dai soldati israeliani durante un raid de… - Riche65884018 : RT @NamanTarcha: #Palestina???? Le forze d’occupazione israeliana uccidono con un colpo in testa la tv reporter palestinese Shireen Abu Akleh… - bellodari0 : RT @BrahimMaarad: Non c’è famiglia araba che non conosca Shireen Abu Akleh. Per Al Jazeera ha raccontato la Palestina degli ultimi venti an… -