Scritte contro gli Alpini nel centro di Torino dopo i fatti di Rimini (Di mercoledì 11 maggio 2022) La protesta contro gli Alpini arriva a Torino, dove sui muri del centro cittadino sono comparse Scritte contro il corpo militare dopo i fatti accaduti all’adunata nazionale di Rimini dello scorso weekend. Infatti, immediatamente dopo la parata sono arrivate oltre un centinaio di denunce via social di ragazze vittime di molestie da parte degli Alpini. E nella giornata di ieri è già stata depositata la prima denuncia ufficiale ai Carabinieri. Questa mattina sui muri del centro di Torino campeggiano Scritte offensive nei confronti del corpo militare che dal canto suo ha risolto la questione prendendo le distanze da quanto accaduto e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 11 maggio 2022) La protestagliarriva a, dove sui muri delcittadino sono comparseil corpo militareaccaduti all’adunata nazionale didello scorso weekend. In, immediatamentela parata sono arrivate oltre un centinaio di denunce via social di ragazze vittime di molestie da parte degli. E nella giornata di ieri è già stata depositata la prima denuncia ufficiale ai Carabinieri. Questa mattina sui muri deldicampeggianooffensive nei confronti del corpo militare che dal canto suo ha risolto la questione prendendo le distanze da quanto accaduto e ...

Advertising

nuovasocieta : Scritte contro gli Alpini nel centro di Torino dopo i fatti di Rimini - ioetesolonoi : Rido( per non piangere) Ha avuto il coraggio di fermarlo, farsi una foto dopo tutte le schifezze scritte contro Gs… - Alessan16126672 : @Ele88Elfy @marika573 @ColucciaColuc9 Esatto tutto è nato da quel bacio. Ragazzi ma sono pubbliche relazioni ma che… - ArcaMilan : @F7derico Diciamo pure che si sono rotti il c...a leggere tutte le cose contro che vengon dette o scritte ????...quan… - Antetempo : Magliette con scritte contro l'inceneritore quando a Roma vogliono fare un Termovalorizzatore. Sei contro? Ok. Lec… -