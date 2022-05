Roma, a fuoco 4 auto in sosta: strada bloccata e traffico in tilt (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attimi di paura questo pomeriggio nella Capitale a seguito dell‘incendio di 4 auto in sosta. Le fiamme hanno interessato ben 4 auto in sosta, parcheggiate lungo la via principale. Leggi anche: Roma, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con il gas: paura per un 46enne L’intervento dei Vigili del fuoco L’incendio è avvenuto in via Latina 47. Qui a partire dalle 15.30 due squadre dei Vigili del fuoco con l’ausilio di un’autobotte stanno intervenendo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Tuttavia, per precauzione, la strada è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale così da consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attimi di paura questo pomeriggio nella Capitale a seguito dell‘incendio di 4in. Le fiamme hanno interessato ben 4in, parcheggiate lungo la via principale. Leggi anche:, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con il gas: paura per un 46enne L’intervento dei Vigili delL’incendio è avvenuto in via Latina 47. Qui a partire dalle 15.30 due squadre dei Vigili delcon l’ausilio di un’botte stanno intervenendo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Tuttavia, per precauzione, laè stata interdetta alveicolare e pedonale così da consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. ...

