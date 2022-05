Prova a rubare la cassa self service del benzinaio in pieno giorno

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Non curandosi dei passanti un trentenne a Ottaviano (Napoli) ha tentato di far suo l’incasso di un distributore di benzina. È finito in manette

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, prova a rubare la cassa del distributore di benzina: arrestato - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Napoli, prova a rubare la cassa del distributore di benzina: arrestato - SkyTG24 : #Napoli, prova a rubare la cassa del distributore di benzina: arrestato - alannotorius : @vitopetrocelli Pensa alla salute Vituccio e pensa che potrai continuare a rubare uno stipendio ancora per qualche… - MMilanistaMedio : @Andrencr Prova a rubare il posto al piccolo diavolo casti casti -

Sky Tg24

Buono spunto anche di Michel Putzu su Aurus e, nel finale,l'allungo anche Federico Arri su ... Prove di accelerazioni anche per Jacopo Pacini e Gianluca Di Leo, ma ala scena è Zenios che ...... ma saranno i bambini a salvare sia l'arte che il mondo, se solo smettessimo diloro il ... 1756), il più importante pittore casalasco del Settecento, pur in assenza, per il momento, di una... Napoli, prova a rubare la cassa del distributore di benzina: arrestato Non curandosi dei passanti un trentenne a Ottaviano (Napoli) ha tentato di far suo l’incasso di un distributore di benzina. È finito in manette ...Purtroppo per la nota artista c'è stato un episodio che non l'ha resa particolarmente fiera di se stessa. Vediamo che cosa è accaduto a Veronica Pivetti.