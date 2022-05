Polemiche social per l’omaggio a Raffaella Carrà: 30 secondi troppo pochi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci si aspettava qualcosa di diverso per ricordare Raffaella Carrà nonostante in questi giorni, gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest abbiano spiegato in tutte le lingue che sarebbe stata una cosa brevissima, fatta perchè Laura Pausini in particolare, ci teneva tantissimo. E così ieri sera, nel mezzo dello spettacolo abbiamo visto i tre conduttori della kermesse musicale in diretta da Torino, muoversi sulle note di Fiesta, per una manciata di secondi. Un omaggio commentato poi da Malgioglio, che ha ricordato quando Raffaella abbia fatto per questa manifestazione, riportandola in Italia. Insomma un calderone di cose, pochi secondi di spettacolo e le intenzioni che non si sono comprese fino in fondo. Un omaggio breve criticatissimo da parte del pubblico, quello che commenta sui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci si aspettava qualcosa di diverso per ricordarenonostante in questi giorni, gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest abbiano spiegato in tutte le lingue che sarebbe stata una cosa brevissima, fatta perchè Laura Pausini in particolare, ci teneva tantissimo. E così ieri sera, nel mezzo dello spettacolo abbiamo visto i tre conduttori della kermesse musicale in diretta da Torino, muoversi sulle note di Fiesta, per una manciata di. Un omaggio commentato poi da Malgioglio, che ha ricordato quandoabbia fatto per questa manifestazione, riportandola in Italia. Insomma un calderone di cose,di spettacolo e le intenzioni che non si sono comprese fino in fondo. Un omaggio breve criticatissimo da parte del pubblico, quello che commenta sui ...

